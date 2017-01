Continuar a ler

Gonçalo Brandão é a quinta contratação dos estorilistas nesta reabertura do mercado de transferências, sucedendo ao avançado André Claro, aos médios Allano e Carlinhos e ao lateral Nuno Lopes. O mercado de transferências encerra esta terça-feira, à meia-noite. Com passagens por Belenenses, Charlton, Siena, Parma, Cesena e Cluj, o internacional português enalteceu a importância que a sua experiência pode ter para ajudar a ultrapassar a atual fase negativa do Estoril, que ocupa o 16.º lugar na Liga NOS e atravessa um ciclo de sete derrotas consecutivas."Sou um jogador experiente, já estive em situações como a que o Estoril está agora e sei que será um caminho complicado. No entanto, a equipa tem muita qualidade e eu serei mais um para ajudar a dar a volta", frisou, acrescentando: "Ainda agora começou a segunda volta e todos juntos, com muito trabalho, poderemos alcançar os pontos de que precisamos o mais rápido possível".Gonçalo Brandão é a quinta contratação dos estorilistas nesta reabertura do mercado de transferências, sucedendo ao avançado André Claro, aos médios Allano e Carlinhos e ao lateral Nuno Lopes. O mercado de transferências encerra esta terça-feira, à meia-noite.

O Estoril oficializou a contratação do defesa internacional português Gonçalo Brandão, que rescindiu contrato na segunda-feira com o Belenenses. O futebolista, de 30 anos, é já o quinto reforço dos estorilistas neste mercado de transferências.Em declarações ao site oficial do clube da linha, Gonçalo Brandão salientou o seu desejo de "abraçar um novo projeto sério, com pessoas sérias" e agradeceu o interesse do Estoril na sua contratação. "O Estoril mostrou muita vontade em contar comigo e isso deu-me muita confiança para fazer parte da família estorilista", afirmou.

Autor: Lusa