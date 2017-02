Continuar a ler

"As perspetivas são as melhores e trabalhámos bem durante a semana. Temos vindo numa série de resultados positivos, pelo que as expectativas são altas, jogamos em casa e queremos pontuar", afirmou o jogador, reconhecendo a importância de uma abordagem pragmática ao jogo: "Se não der para pontuarmos com brilhantismo, vai ter de ser através do espírito de grupo."O internacional português não hesitou em considerar a ausência do capitão leonino Adrien (por lesão) "uma vantagem" para o Estoril, ao realçar o peso do médio no Sporting."É um jogador de classe e um campeão europeu. O Sporting já teve uma fase sem ele e sentiu a sua falta, portanto, quando um jogador como o Adrien não joga é sempre uma vantagem para o adversário", frisou.Por outro lado, quem vai estar certamente em campo será o holandês Bas Dost, que tem assumido protagonismo nos leões e é o melhor marcador da Liga, tendo o defesa estorilista enaltecido o valor do avançado. Porém, Gonçalo Brandão deixou a mensagem de como travar o goleador sportinguista."É um jogador forte, um típico finalizador. É óbvio que será um jogador que eu e os meus companheiros na defesa olhamos um bocadinho mais, mas o Sporting vale pelo seu todo. Se ele lá estiver e a bola não chegar é difícil fazer golos. É o melhor marcador do campeonato e isso requer especial atenção, mas vamos ter de defender como equipa para travá-los", disse.Na experiência de Gonçalo Brandão figuram dois anos de trabalho com Jorge Jesus como treinador. Agora que o vai enfrentar como adversário, o central estorilista admitiu poder "dar algumas indicações" a Pedro Gómez Carmona, mas mostrou-se tranquilo perante a preparação do jogo feita pelo técnico espanhol."Conheço a base e a maneira como ele pensa, mas também evoluiu muito ao longo destes anos. Evoluiu o seu jogo e a maneira de pensar o futebol, porque é um treinador que está sempre a estudar. Poderei dar algumas indicações, mas o 'mister' já estudou o suficiente o Sporting e acho que não precisa de indicações", confessou.Paralelamente, o experiente defesa relativizou uma eventual pressão suplementar para este jogo sobre as duas equipas."Neste campeonato temos todos a pressão e a responsabilidade de ganhar, porque nada está decidido, seja para ser campeão, seja para a manutenção. Todas as equipas estão sob pressão de pontuar e ganhar", referiu.