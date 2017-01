Gonçalo Brandão vai ser jogador do Estoril. O defesa-central rescindiu o contrato que o ligava ao Belenenses, na manhã desta segunda-feira, e durante a tarde realiza testes médicos e assina contrato com os canarinhos no Estádio António Coimbra da Mota.O ex-capitão do Belenenses, tal comoescreveu atempadamente, deixou de ser opção de Quim Machado e rapidamente surgiram clubes interessados na sua contratação Foi o Estoril quem ganhou a corrida. Gonçalo Brandão vai assinar contrato com os canarinhos por duas épocas e meia, depois de realizar os testes médicos. Esta terça-feira já deverá estar às ordens de Pedro Carmona.