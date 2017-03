Não é só no campeonato que os jogadores do Feirense têm sido verdadeiros heróis. Nos últimos dias, o plantel uniu-se para ajudar um menino de 5 anos portador de uma doença rara. Ontem, Gonçalo esteve no treino, deu uns chutos na bola, brincou na relva, sorriu dezenas de vezes e domingo voltará a conviver com os craques antes do jogo com o Chaves. "Já está a ensaiar as palmas para a nossa vitória" referiu Nuno Manta, entre algumas brincadeiras.

O Feirense quer ajudar a mobilizar a população em geral para contribuir com dinheiro ou com tampas de plástico, caricas e rolhas de cortiça, materiais que podem ser ‘transformados’ em mais apoios monetários. Gonçalo sofre de citopatia mitocondrial, uma doença metabólica relacionada com o desenvolvimento de energia. A patologia não tem cura e exige tratamentos regulares e dispendiosos, para além de suplementos vitamínicos diários.

"Queremos ajudar o Gonçalo a ter uma vida melhor. Acredito que os adeptos e simpatizantes se vão juntar a esta causa nobre. Mais do que ganharmos no domingo, são estes afetos que lhe fazem bem", afirmou Nuno Manta, já depois de segredar que pediu ao sogro vários garrafões cheios de tampinhas que este andava a juntar.



Paulo Monteiro espreita vaga



Com Luís Rocha ainda no ginásio e Ícaro castigado, Nuno Manta ensaiou, ontem, uma nova dupla de centrais: Paulo Monteiro e Flávio, curiosamente numa defesa onde também estavam Jean Sony e Babanco. Peçanha foi poupado por precaução, enquanto Kakuba, Hugo Seco, David, Wellington e Platiny estiveram todos entregues ao departamento clínico.

Autor: Ricardo Vasconcelos