Na ausência de Cristiano Ronaldo, havia a expectativa sobre quem poderia envergar a mítica camisola 7 no particular da Seleção Nacional diante da Arábia Saudita. Acabou por ser Gonçalo Guedes, titular contra os sauditas, a ficar com o número do capitão de Portugal.O extremo do Valencia cumpre, em Viseu, a quarta internacionalização pelos campeões europeus.