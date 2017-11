Gonçalo Guedes foi um dos destaques da Seleção Nacional no triunfo (3-0) sobre a Arábia Saudita e o jovem avançado não escondeu a felicidade depois de ter marcado um golo e feito ainda uma assistência numa partida em que 'herdou' a camisola 7 do capitão Cristiano Ronaldo, desta vez ausente da convocatória de Fernando Santos.



"Foi uma noite muito boa para mim. As coisas correram bem, consegui marcar um golo. Marcar é uma coisa boa, dá-nos muita confiança mas só o mister é que vai decidir quem vai convocar para o Mundial. A nós, os jogadores, cabe-nos fazer o trabalho diário e nossos clubes para conseguirmos estar na Seleção e ir ao Mundial", salientou o jogador do Valencia, de 20 anos, em declarações à RTP.

E Guedes não esconde que deseja estar na Rússia no próximo ano. "É um dos objectivos individuais que tenho. Acho que todos os jogadores que podem ir à Seleção e estão a jogar bem têm de pensar que tem de estar no Mundial como objetivo porque é uma competição muito prestigiada onde podem jogar", lembrou.



Quanto ao caráter solidário do encontro com a Arábia Saudita, Gonçalo Guedes diz que estas iniciativas deviam repetir-se. "O futebol deve fazer isto mais vezes porque é sempre importante sermos solidários para com os outros e sendo solidários sentimo-nos bem em ajudar quem mais precisa", concluiu.

Autor: Flávio Miguel Silva