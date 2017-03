Gonçalo Silva renovou contrato com o Belenenses até ao final da temporada 2019/20. O central, de 25 anos, assumiu a titularidade desde o dia 26 de novembro, em encontro frente ao FC Porto, cujo resultado foi um empate a zero, e, desde essa altura, adquiriu o estatuto de indiscutível para o técnico Quim Machado.A cumprir a segunda época no Restelo depois de cinco anos em Braga, o defesa não escondeu a sua satisfação depois de celebrado o novo vínculo com o clube do Restelo. "É um orgulho enorme e agradeço a companheiros, técnicos e a Rui Pedro Soares a grande demonstração de confiança no meu trabalho. Quero retribuir e dar uma resposta positiva em cada jogo", afirmou o central que, em termos de objetivos, não traça metas concretas, mas sublinha que pretende ajudar o clube a ser cada vez maior."Senti desde o primeiro momento que este é um clube especial e espero contribuir para o seu crescimento. Juntamente com este grupo fantástico , o desejo é levarmos o Belenenses a conquistar cada vez mais vitórias e lugares mais prestigiantes", refere.

Autor: João Pedro Abecasis