Gonçalo, Tomás Loureiro e Edi, elementos da equipa de juniores, treinaram-se esta quarta-feira com o plantel principal, naquele que foi uma espécie de ensaio geral para o encontro de sexta-feira, frente ao Boavista, na Amoreira, e para o qual Pedro Emanuel não tinha o número necessário de jogadores.Isto porque Gonçalo Brandão, com um traumatismo no pé esquerdo, e Licá, com uma entorse na tibiotársica direita, foram dispensados de um apronto em que também não participaram André Claro, que fez corrida depois do trabalho de ginásio, e Nuno Lopes, que permanece entregue ao departamento médico.Existem ainda mais duas baixas a registar para o embate com os axadrezados, do lateral Joel e do médio Mattheus Oliveira, ambos castigados, embora estes tenham participado no treino conduzido por Pedro Emanuel, que na quinta-feira dirigirá nova sessão de trabalho (10h30) e falará à comunicação social na conferência de imprensa de lançamento do encontro com o Boavista (13 horas).

Autor: Manuel António Abrantes