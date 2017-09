Continuar a ler

Guilherme Schettine (18') protagonizou o primeiro lance de perigo da equipa visitante, que Cavadas desviou para canto, para sete minutos depois um mau atraso de Issouf quase funcionar como oferta, mas o remate de Adel saiu junto ao poste direito.



Aproveitando um relvado difícil para jogar a bola de pé para pé, o Gondomar apostou em contra-ataques rápidos e em dois lances (7' e 39'), que tiveram os mesmos protagonistas, Ivan colocou a bola em Domingos na grande área, mas este, sem oposição, falhou o alvo em ambos.



Carlos Pinto fez mexidas na segunda parte, que não só aumentaram as saídas dos açorianos para o ataque, como avolumaram o trabalho de Cavadas, que, depois de aos 73 minutos negar o golo a Fernando, viu o extremo, três minutos depois, definir o resultado da eliminatória, com um remate cruzado.



Jogo no Estádio de São Miguel, em Gondomar



Marcador:

0-1, Fernando, 76 minutos



GONDOMAR - Cavadas, Bruno Sousa, Tiago Graça, Lunácio Gomes, Portilho, Issouf (Ari Santos, 58), Tiago Gomes, Wang Peng (Kiko, 46), Ivan (Manuel José, 66), Domingos e Camará.



Suplentes: Luís Monteiro, Rui Filipe, Ari Santos, Francisco Sousa, Manuel José, Kiko e Gil.



Treinador: José Alberto.



SANTA CLARA - Marco, Toni Gorupec, João Pedro, Vítor Alves, João Ventura, Kaio, Diogo Santos (Osama Rashid, 71), Saldanha, Adel (Thiago Santana, 57), Guilherme Schettine (Fernando, 57) e Clemente.



Suplentes: Serginho, Marcelo Oliveira, Osama Rashid, Igor, Thiago Santana, Italo e Fernando.



Treinador: Carlos Pinto.



Árbitro: Rui Costa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wang Peng (44), Lunácio Gomes (75), Ari Santos (77) e Kiko (90+2).



Um golo de Fernando, na segunda parte, deu este sábado a vitória ao Santa Clara, por 1-0, na visita ao Gondomar, do Campeonato de Portugal, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal.Apresentando-se com uma equipa na qual figurava apenas Vítor Alves como titular do último jogo, a formação açoriana, que lidera a 2.ª Liga, teve uma primeira parte em que desperdiçou duas boas ocasiões e que acabou sob pressão dos locais, muito combativos.

Autor: Lusa