O Governo "está empenhado no combate ao discurso do ódio" e "na defesa de classes absolutamente determinantes, como é a classe da arbitragem", salientou esta sexta-feira o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, em reação ao, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), onde este destaca alguns "sinais de alarme" no futebol português."O Governo está alinhado com estas soluções pacificadores e construtivas, que ele preconiza e que deu a conhecer a todo o país", sublinhou João Paulo Rebelo, que também revelou ter tido esta semana a oportunidade de telefonar a Fernando Gomes, face à nomeação para a Comissão Executiva da FIFA, "uma função de grandes responsabilidades no futebol internacional".O secretário de Estado disse ainda que o discurso "sóbrio e sereno" do presidente da FPF deveria ser "um exemplo para todos os dirigentes nacionais, sobretudo para todos quantos têm responsabilidades no futebol em Portugal".