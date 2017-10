O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, espera que sejam as entidades que mandam no futebol em Portugal a dar "o primeiro passo", nomeadamente na apresentação de propostas para erradicar com a violência na modalidade. "O Governo não se exclui de apresentar ideias e ter ação nesta matéria, mas entendemos que não há ninguém melhor que as entidades. A FPF é quem regula a modalidade. Cabe-lhe um papel muito particular e de especial responsabilidade, na medida em que o Estado lhe confere estatuto de utilidade pública", afirmou, à TSF.

Em resumo, João Paulo Rebelo espera que sejam os 'stakeholders' do futebol profissional - FPF, Liga e associações de classe - a darem o primeiro passo, pois "o Estado responderá a seguir".

O governante quis também evitar alarmismos e recordou que o número de casos de violência sobre os árbitros representa "uma pequena, muito pequena, parte de todo o conjunto de todos os jogos de futebol". "Não quero desvalorizar os incidentes de violência, não é a minha posição. Mas é preciso pôr os dados em cima da mesa para que não se crie um certo alarmismo. É preciso tranquilizar as pessoas e não criar um anátema em relação ao seu futebol", justificou. Sobre as propostas apresentadas na Assembleia da República por Fernando Gomes, nomeadamente a criação de uma autoridade disciplinar independente para o futebol, o secretário de Estado confessou ter ficado com dúvidas. "Para mim não ficou claro, até ao nível da forma jurídica. Seria uma entidade pública? Ou com que intervenção pública?", questionou, reconhecendo que não teve oportunidade de assistir a toda a audição do presidente da FPF, com quem pretende discutir "muito brevemente" as propostas que apresentou.

Autor: Sérgio Krithinas