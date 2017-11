A iminente greve dos árbitros neste fim-de-semana não deverá colocar em causa a realização das partidas profissionais em Portugal, mas o caso muda de figura quando falamos do vídeo-árbitro. É que é necessário haver condições para que a tecnologia em causa continue a ser utilizada, algo que não é previsível, uma vez que a adesão à paragem está perto de ser total.Ora, se não houver qualquer árbitro disponível - especialmente de primeira categoria -, torna-se muito complicado manter o VAR em funcionamento, até porque não se trata de algo que pode ser resolvido da mesma maneira que a questão do árbitro principal é tratada. Recorde-se que o vídeo-árbitro opera na Cidade do Futebol, pelo que não é viável encontrar um 'voluntário' nas bancadas.Além disso, o vídeo-árbitro encontra-se no primeiro ano de 'vida' em Portugal, pelo que todos os árbitros tiveram formação específica para desempenhar estas funções. Nesse sentido, o mais provável é que todos os jogos se realizem sem o VAR ser utilizado pelos árbitros que estiverem em ação.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto