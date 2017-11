Continuar a ler

O drama da guarda-redes está a ser acompanhado bem de perto por toda a estrutura do clube e o diretor executivo, Xuandong Ren, fez questão de lembrar que "a Ann faz parte da família". "Vamos ajudá-la em tudo o que for possível para que supere isto bem depressa e para que volte a fazer o que mais gosta." A jogadora alemã, de 27 anos, sagrou-se campeã da Alemanha ao serviço do Potsdam, em 2012, e encontra-se a realizar a sua segunda época ao serviço dos 'Bleus', com quem assinou contrato em junho de 2016. Em 2015 jogou no PSG, tendo disputado a final da Liga dos Campeões nesse ano.

A guarda-redes do Birmingham City, Ann-Katrin Berger, foi diagnosticada com cancro da tiróide e vai ser submetida a uma intervenção cirúrgica em dezembro."De início ficámos devastados quando soubemos", disse o treinador da equipa, Marc Skinner, citado pela BBC. "No entanto, quando falámos com Ann quase instantaneamente ela afastou de nós o medo e a incerteza. Trata-se de uma das pessoas mais fortes que alguma vez conheci, uma verdadeira inspiração. Acredito que vai superar isto e que voltará a jogar."