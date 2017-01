O União da Madeira acaba de assegurar por empréstimo, o jovem guarda-redes Rodrigo Miranda, de 19 anos e 1,96m de altura. Este futebolista representava o Ponte Preta, depois de ter atuado no Flamengo até 2016.A sua vida enquanto futebolista não foi fácil pois em 2014 correu o risco de ficar cego do olho esquerdo, pois num jogo pelos sub-17 do Grémio levou uma cotovelada de um adversário que o deixaram com oito fraturas no rosto e uma cirurgia de durou quatro horas.O "goleiro" já está na Madeira a treinar sob o olhar de Jorge Casquilha, mas antes de partir para Portugal renovou o seu contrato até 2019, mas os unionistas se quiserem podem comprar o atleta em definitivo tendo sido já estabelecido um valor. A ideia da vinda para a Europa é ganhar experiência e dar nas vistas, já que no seu atual clube teria poucas hipóteses de jogar.