Voo de afirmação



Noutra perspetiva, Falcão, médio que foi resgatado à equipa B dos avenses e marcou o único golo no Bonfim, não escondeu as dificuldades de adaptação às exigências da 1ª Liga, mas espera continuar a conquistar o seu espaço. "Senti dificuldades no início porque vim dos distritais, mas consegui aproveitar a oportunidade, ficar no grupo e creio que está a ser um bom arranque", comentou Falcão, confiante em continuar a merecer a confiança do técnico Lito Vidigal. "Tenho trabalhado para ser opção e espero continuar a titular", sublinhou.

O plantel avense está determinado a aproveitar o reforço de confiança que o triunfo em Setúbal, na última jornada, proporcionou no seio do grupo, para carimbar o apuramento na Taça de Portugal frente à União de Leiria."Queremos passar à próxima eliminatória e vamos jogar com a mesma vontade de sempre", asseverou o avançado Guedes, sem se esquecer de elogiar o desempenho dos leirienses: "É um adversário do Campeonato de Portugal, mas conta com um trajeto só de vitórias e vamos preparar-nos para dar o nosso melhor."

Autor: Bruno Freitas