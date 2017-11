À quarta internacionalização, Gonçalo Guedes viveu a sua primeira grande noite pela Seleção Nacional. É certo que se tratou de um particular e o adversário (Arábia Saudita) era de um nível claramente inferior mas o jovem do Valencia destacou-se dos demais com um golo e um assistência para Manuel Fernandes marcar. Tudo num encontro em que envergou a camisola 7, de Cristiano Ronaldo, devido à ausência do capitão.O avançado do Valencia continua o seu início de sonho de temporada. Nos últimos seis encontros, entre clube e seleção, anotou quatro golos, demonstrando estar, aos 20 anos, na melhor fase da sua ainda curta carreira.