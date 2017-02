Continuar a ler

A defesa, de 27 anos, destaca o "ataque bastante dinâmico, com jogadoras rápidas" como a principal arma das leoas e admite que as opositoras são favoritas. No entanto, recorda que na primeira volta, no 1º de Maio, o jogo terminou 0-0 e o fator casa de nada valeu. "O Sporting acaba por ser favorito. Na primeira volta, em Braga, também o éramos. Vai ser um jogo muito disputado", explicou, acrescentando: "O jogo da primeira volta obriga-nos a saber o que foi feito de mau e corrigir os erros. É sempre difícil defrontar o Sporting, mas só contra as melhores é que evoluímos."



Apenas mais um jogo



Tal como Sílvia Rebelo, o técnico João Marques e a avançada Sara Brasil também consideram que este será apenas mais um duelo. "É um jogo importante. Ponto. É importante para quem vencer, mas nunca decisivo", salientou o treinador. "Pelo campo, partem as duas equipas em desvantagem, porque não o conhecem. De resto, o favorito é quem trabalhar mais", acrescentou a jogadora.



Faltam poucos dias para o jogo do título da Liga feminina, com o Sporting a receber o Sp. Braga no próximo domingo, no Estádio José Alvalade, a partir das 15 horas. As duas formações chegam a este jogo a partilhar a liderança, com 47 pontos.As guerreiras do Minho estão a postos para o duelo, considerando que esta é apenas mais uma partida na caminhada rumo ao desejado título. "Para nós, este é o jogo mais importante porque é o próximo. Decisivo? Não creio! Não adianta nada ganhar em Alvalade se depois as coisas correrem menos bem", avisou Sílvia Rebelo, internacional portuguesa que é uma das armas do técnico João Marques.

Autor: José Mário