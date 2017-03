O Feirense não marca desde que Tiago Silva deu a vitória em Tondela, de penálti, aos 82 minutos do jogo da jornada 21, a 11 de fevereiro. A equipa de Nuno Manta está em seca de golos há três jornadas, depois de empatar a zero no Nacional e de perder em casa com Boavista e Benfica, ambos os casos por 0-1. Um problema de finalização que o treinador vai ‘trabalhar’ durante esta semana, sendo certo que a margem de manobra para a permanência é, ainda assim, bem interessante, pois Nacional e Tondela estão a 10 pontos de distância.