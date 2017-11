Leitão, internacional português e antigo pivô do Sporting, é uma das referências do Halle-Gooik, clube fundado por dois amigos, em 2004, na pequena cidade de Hasselt, com pouco mais de 76.000 habitantes. Apesar das origens modestas, o emblema flamengo é na atualidade a maior referência do futsal belga, tendo conquistado os três últimos campeonatos, a que junta mais duas taças da Bélgica. E este é um domínio que alastra à região, já que nos dois últimos anos conquistou a Benecup, troféu disputado entre os campeões da Bélgica e da Holanda.A nível europeu, os êxitos são mais diminutos. Esta é apenas a terceira participação na UEFA Futsal Cup e a segunda na Ronda de Elite. Em 2016/17 falhou esse objetivo, ao ser afastado na ronda principal, na qual defrontou e perdeu com o Sporting (5-1).