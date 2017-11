Continuar a ler

Fuentes satisfeito





Fuentes satisfeito

Ao contrário do homólogo, Juan Fuentes estava, obviamente, satisfeito com o desfecho da partida. "Foi um jogo taticamente diferente do primeiro, mas igualmente intenso e duro. Tivemos um contra-tempo de sofrer um golo no início, mas a experiência jogou a nosso favor. Por exemplo não ficamos tão nervosos perante um resultado adverso", explicou. "O Sporting tem uma equipa muito experiente e com bons jogadores vai ser complicado", admitiu.

Tal como na 1ª jornada deste grupo B da Ronda de Elite, o Dina Moscovo começou a ganhar, mas acabou por perder. Para o técnico Temur Alekberov isto é reflexo da juventude e inexperiência da equipa que orienta."Não é a primeira vez que isso acontece, estes jogadores são muito jovens. Defrontámos um adversário com muita experiência e bons jogadores. Começámos bem, mas voltou a não ser suficiente. Contudo, fiquei mais satisfeito neste jogo do que no primeiro", salientou o treinador dos moscovitas, que sábado defrontam o Sporting no encerramento deste torneio.

Autores: Cláudia Marques e Flávio Miguel Silva