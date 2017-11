O Halle-Gooik somou esta quinta-feira os primeiros três pontos nesta Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, ao vencer o Dina Moscovo por 2-1, num jogo em que a experiência de Leitão sobressaiu e valeu o triunfo.Os belgas chegaram ao intervalo a perder (golo de Starodubov aos 6 minutos), mas na 2ª parte comandaram as operações e acabaram por dar a volta ao resultado, primeiro com um golo de Gonzalo aos 24', com assistência de Leitão, e depois com o próprio internacional português a marcar (28').O segundo jogo do dia coloca Sporting e Nacional Zagreb frente-a-frente, a partir das 20h30. Ambas as equipas venceram o 1.º jogo.

Autores: Cláudia Marques e Flávio Miguel Silva