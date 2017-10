O internacional líbio Hamdou só participou em quatro jogos do Chaves na presente temporada e na condição de suplente utilizado. Por outro lado, ao serviço da sua seleção tem sido sempre titular e totalista, sem demonstrar qualquer tipo de problema físico, como que a pedir uma oportunidade a Luís Castro na primeira equipa flaviense. Agora, estão reunidas as condições para isso acontecer.

No próximo domingo, o Chaves desloca-se ao terreno do Fátima em jogo da Taça de Portugal e o treinador deve dar prioridade aos jogadores que têm tido menos utilização, surgindo Hamdou bem colocado para fazer a sua estreia como titular nesta época. E chegará lá com ritmo, uma vez que, no sábado, alinhou nos 90 minutos da derrota da sua Líbia, contra o Congo. Note-se que nesta fase de apuramento para o Mundial, a Líbia só tem uma vitória, conseguida em setembro, contra a Guiné, com um golo de Hamdou.

Autor: Paulo Silva Reis