O Belenenses navega em mar tranquilo por esta altura. A formação orientada por Domingos Paciência somou, diante do V. Guimarães, a terceira vitória seguida para o campeonato, algo raro para os azuis na história recente. É preciso recuar três anos para encontrar o último hat trick de triunfos na Liga, então com Estoril (2-1), Boavista (3-1) e Moreirense (1-0) a serem as ‘vítimas’. Contabilizando dois jogos da Taça e um da Taça CTT, a sequência chegou aos seis triunfos.

É neste clima de confiança que os azuis vão para a pausa no campeonato, sendo que o técnico já não contou com Bouba Saré (Costa do Marfim) e Tandjigora (Gabão), ao serviço das respetivas seleções.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto