Hélder Cabral, de 33 anos, lateral-esquerdo que já passou por clubes como Académica ou V. Guimarães, vai reforcar o Lusitano de Évora já na próxima semana.O cabo-verdiano, que no ano passado defendeu o Olhanense na 2.ª Liga, encontrava-se sem clube e vai, deste modo, juntar-se ao plantel orientado por Duarte Machado, que milita no campeonato de elite distrital de Évora, tambem chamado Pro Nacional, e que tenta a subida ao Campeonato de Portugal.Cabral já deverá estar disponível para a segunda jornada do campeonato distrital de Évora.

Autores: Luís Mosca