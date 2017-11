Continuar a ler

Registo perfeito



O Leixões vem da eliminação na Taça de Portugal e volta ao Estádio do Mar, onde tem um registo perfeito: nove vitórias noutros tantos jogos oficiais. "Temos de estar ao nosso melhor nível, porque, se assim não for, podemos não conseguir cimentar a ideia de que é obrigatório conquistar os três pontos quando jogamos em casa", referiu o treinador, João Henriques. O central Huang Wei não será opção, ao passo que Ricardo Alves está em dúvida. André Ferreira, cedido pelo Benfica, está fora. O Leixões vem da eliminação na Taça de Portugal e volta ao Estádio do Mar, onde tem um registo perfeito: nove vitórias noutros tantos jogos oficiais. "Temos de estar ao nosso melhor nível, porque, se assim não for, podemos não conseguir cimentar a ideia de que é obrigatório conquistar os três pontos quando jogamos em casa", referiu o treinador, João Henriques. O central Huang Wei não será opção, ao passo que Ricardo Alves está em dúvida. André Ferreira, cedido pelo Benfica, está fora.

É com o máximo respeito que o Benfica B visita hoje o Leixões. Hélder Cristóvão conhece o poderio da equipa de Matosinhos e espera um duelo muito exigente. "É um grupo com grande poder físico, psicológico, tático e técnico. Considero o Leixões uma das melhores equipas da 2ª Liga", afirmou o técnico, de 46 anos, à BTV.Além disso, a tarefa ainda fica mais difícil pelo facto de Hélder só ter tido o plantel completo há bem pouco tempo. "Foi uma situação muito complicada aquela que tivemos nestes 21 dias, com jogos de seleções, de Youth League, com um jogo em Inglaterra… Só ao fim de 19 dias tivemos o grupo todo", sustentou o treinador.

Autores: André Gonçalves e Pedro Gonçalo Pinto