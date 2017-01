O técnico Hélder Pereira, de 38 anos de idade, que até à tarde do último domingo orientava a equipa do São Pedro da Cova, no Campeonato Distrital de Elite da A.F. Porto, é o sucessor de Artur Alexandre no comando técnico da equipa do Pedras Rubras.Hélder Pereira assinou na manhã desta segunda-feira um contrato até ao final da época em curso. O novo técnico iniciará as suas funções esta terça-feira, tendo em vista a preparação para o jogo do próximo domingo diante o Amarante que lidera a série B do Campeonato de Portugal Prio.

Autor: Fernando Gonçalves dos Santos