Num dia diferente, os 38 delegados, mais oito estagiários, (faltaram 4 que estiveram nos jogos da Taça CTT) foram submetidos, no Estádio do Restelo, a uma simulação de uma visita técnica, onde foram feitas equipas para verificar se o recinto estava em perfeitas condições.O 5º curso de formação de delegados contou com Pedro Proença no arranque dos trabalhos. O presidente da Liga garantiu que a formação dos delegados é para continuar. "Estamos a dar corpo àquilo que foi uma das grandes medidas quando chegámos em 2015. A mudança completa do paradigma e do ciclo daquilo que era a figura do delegado, como peça fundamental durante o evento desportivo. Preparar cada vez mais os nossos delegados para que eles possam ser a verdadeira extensão da organização que a Liga representa durante os eventos", frisou.