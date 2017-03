Sem vencer há seis jornadas, o Tondela precisa urgentemente de pontos para deixar a última posição da tabela. Golos são precisos para evitar a descida de divisão e Heliardo poderá ser sacrificado em Moreira de Cónegos. O ponta-de-lança brasileiro apenas marcou no jogo de estreia, diante do Chaves na tal última vitória da equipa, e de lá para cá pouco mais de uma hora se tem aguentado em campo. A verdade é que Amido Baldé e Matheus Batista também tardam em provar as razões porque foram apostas no mercado de janeiro. Nenhum deles marcou nas vezes em que saltou do banco, mas urge mudar uma frente de ataque que, nos últimos seis jogos, apenas viu Jhon Murillo marcar (frente a Marítimo e Sporting).

Pepa tem insistido na finalização durante os últimos dias e quer tentar aproveitar a crise do Moreirense para voltar a sorrir.

Autor: Ricardo Vasconcelos