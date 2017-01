Continuar a ler

Comparativamente com a última jornada, em que o Tondela foi à Luz perder por 4-0, Pepa decidiu fazer regressar Rafael Amorim, que cumpriu um jogo de castigo, e deixou de fora o terceiro guarda-redes do plantel, Miguel Batista, e ainda Dylan Flores e Alassane També.De fora ficaram ainda o central Pica, por castigo, e Pité, por lesão, tal como Erick Moreno, que recupera de uma entorse no joelho direito.Tondela e Chaves defrontam-se às 11:45 de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrada por João Matos, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.O Chaves ocupa a sexta posição do campeonato, com 27 pontos, enquanto o Tondela é o lanterna-vermelha, com 10.Cláudio Ramos e Ricardo Janota.Kaká, Jaílson, David Bruno, Yordan Osorio, Rafael Amorim e Ruca.Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Fernando Ferreira, Bruno Monteiro e Pedro Nuno.Wagner, Miguel Cardoso, Jhon Murillo, Heliardo e Murilo.