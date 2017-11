Continuar a ler

Entregues ao departamento médico permanecem Junior Pius e Tembeng.



Tondela, 14.º com nove pontos, e Boavista, nono com 13, defrontam-se às 16:00 de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 11.ª jornada da I Liga de futebol, que será dirigida por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.



Lista dos 18 convocados:



Guarda-redes: Cláudio Ramos e Ricardo Janota.



Defesas: Nick Anselk, Pité, Ricardo Costa, David Bruno, Joãozinho e Osorio.



Médios: Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pedro Nuno e Bruno Monteiro.



O treinador do Tondela, Pepa, convocou 18 jogadores para a receção ao Boavista, fazendo regressar o avançado brasileiro Heliardo ao lote de escolhidos para a 11.ª jornada da Liga NOS.Comparativamente com a partida com o Marítimo, em que o Tondela perdeu por 2-0, Pepa deixou de fora o terceiro guarda-redes Ricardo Moura e os avançados Zachara e João Vasco.

