Helton está de regresso aos relvados aos 39 anos, mas como avançado. O brasileiro notabilizou-se pela longevidade que demonstrou durante as onze temporadas em que teve a missão de defender a baliza do FC Porto, mas aceitou o convite dos veteranos do Canidelo, formação de Vila Nova de Gaia, e estreou-se ontem na vitória (4-1) frente ao Vilanovense para o campeonato ‘As Árvores Morrem de Pé’.Um ano e meio é o tempo que separa o guardião profissional que foi titular pelos dragões no final da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga, em maio de 2016, do Helton avançado que ontem vestiu a camisola do Canidelo pela primeira vez.Aposta insólita relacionada com a amizade estabelecida com o clube da freguesia onde reside em Gaia e com frutos imediatos. Isto porque, apesar de ter começado o jogo no banco de suplentes, Helton jogou toda a 2ª parte e foi determinante com uma assistência açucarada para o 3º golo do Canidelo, isto depois de um drible sobre o guardião do Vilanovense num lance que acabou por sentenciar o curso do jogo.

Autor: Pedro Malacó