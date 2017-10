Continuar a ler

O selecionador Rui Jorge conta com um grupo de 23 convocados, que estagiam na Cidade do Futebol e que partem para Zenica no próximo domingo, estando o jogo com a Bósnia-Herzegovina, o segundo de Portugal no apuramento para o Europeu de sub-21 de 2019, agendado para terça-feira.Portugal ocupa o terceiro lugar no Grupo 8, com três pontos, atrás de Roménia (sete pontos) e Suíça (quatro pontos), mas com menos dois jogos disputados.Lista de convocados:- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Joel Pereira (Manchester United/Inglaterra) e Pedro Silva (Sporting).- Defesas: Fernando Fonseca (Estoril), Ivanildo Fernandes (Sporting), Jorge Fernandes (FC Porto), Diogo Dalot (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Francisco Ferreira (Benfica), Pedro Amaral (Benfica) e Yuri Ribeiro (Rio Ave).- Médios: Rúben Neves (Wolverhampton/Inglaterra), Xadas (Sporting de Braga), Pedro Rodrigues (Estoril), João Carvalho (Benfica), João Gamboa (Marítimo), Pedro Delgado (Sporting), Rafael Barbosa (Sporting), João Félix (Benfica) e Gil Dias (Fiorentina/Itália).- Avançados: Diogo Jota (Wolverhampton/Inglaterra), Heriberto Tavares (Benfica) e Diogo Gonçalves (Benfica).