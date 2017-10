Continuar a ler

Contactada pela agência Lusa, fonte do cube acrescentou que o jogador "está bem e a recuperar em casa".



Hicham Belkaroui, 27 anos, foi domingo transportado ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho na sequência de um choque com um adversário, no jogo da Taça de Portugal frente ao Canelas, que a equipa de Moreira de Cónegos venceu por 3-1.



O lance ocorreu após a marcação de um pontapé de canto, aos 80 minutos, tendo o jogador argelino chocado violentamente com um adversário.



O jogador permaneceu inanimado no relvado alguns momentos, antes de ser transportado pelos bombeiros voluntários de Valadares.



O defesa argelino Hicham, do Moreirense, que no domingo caiu inanimado no relvado e foi transportado ao hospital , já teve alta hospitalar e encontra-se bem, informou o clube atual 17.º classificado da Liga NOS."O Moreirense FC informa que o atleta Hicham Belkaroui, que esteve no hospital sobre observação, já teve alta hospitalar e está bem. Força Hicham!", lê-se em nota publicada pelos cónegos nas suas redes sociais.

Autor: Lusa