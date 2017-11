Continuar a ler

Na base desta decisão estiveram motivos familiares invocados pelo atleta, adianta a nota.



O central cabo-verdiano chegou ao clube madeirense, no início desta época, proveniente do Mindelense, clube que representava desde 2012.



Hidélvis Jardim havia assinado com o clube madeirense um contrato válido por três temporadas, contudo, não chegou a jogar qualquer minuto pelo União da Madeira.

O União da Madeira, equipa da Segunda Liga, anunciou segunda-feira à noite que chegou a acordo para a rescisão do contrato com o defesa Hidélvis Jardim.Em comunicado, o clube madeirense informou que "acordou com o atleta Hidélvis Jardim a rescisão com efeitos imediatos, por mútuo acordo, do vínculo contratual.

Autor: Lusa