De olhos postos na próxima fase da Taça de Portugal, Domingos Paciência prometeu, na antevisão ao jogo de hoje, uma equipa do Belenenses na máxima força e sem poupanças, até porque do outro lado vai estar um Santa Clara "que é de 1ª Liga", na opinião do treinador dos azuis do Restelo. Paciência que ‘perdeu’ Tandjigora nesta paragem para os compromissos das seleções. O gabonês está lesionado com gravidade e vai ficar afastado dos relvados cerca de seis meses. Para além do médio-centro, também Sasso continua com problemas físicos e a trabalhar à margem do plantel, o mesmo sucedendo com João Diogo e Fredy, que recuperam das respetivas lesões.

Para honrar a história do Belenenses na competição, Domingos Paciência quer uma equipa personalizada, com atitude e a continuar no bom momento da época. Os azuis venceram os últimos três jogos da Liga NOS, ocupam o 7º lugar da classificação e querem manter a onda positiva de resultados. Até porque, como disse Domingos Paciência na antevisão do encontro com os insulares , "o Belenenses aposta" em ir longe "nesta competição".

Autor: André Ferreira