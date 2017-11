Continuar a ler

"O futebol feminino tem vindo a crescer, mas não tão rápido como desejaria. Portugal é um dos exemplos positivos da evolução da modalidade, mas ainda existe uma desigualdade de género um pouco por todo o mundo. Muitos países, por exemplo, ainda não conseguiram ter futebol feminino profissional", afirmou em declarações ao SJFP.Para a guarda-redes, a melhor forma de combater essa desigualdade passa por uma "mudança de mentalidade", através do "trabalho conjunto entre clubes, federações e sindicatos", com as futebolistas a necessitarem de "provar que existe muita qualidade e talento no futebol feminino em todo o mundo".Hope Solo, que foi homenageada pelo SJPF como reconhecimento pela carreira desportiva e papel desempenhado na elevação da modalidade, aproveitou o momento para incentivar as jogadoras portuguesas, admitindo que "gostaria muito que Portugal conseguisse a qualificação para um Campeonato do Mundo e também para os Jogos Olímpicos".Atualmente ao serviço da equipa francesa do Lyon, Hope Solo encontra-se afastada da seleção norte-americana, na sequência das declarações que prestou a seguir à derrota com a Suécia, em que contestou a 'atitude' defensiva do adversário nos quartos de final dos Jogos Olímpicos Rio'2016.Ao serviço da seleção, Solo sagrou-se campeã do mundo, em 2015, no Canadá, e bicampeã olímpica, em Pequim'2008 e Londres'2012.