Quase um ano depois, o Sporting B pode chegar às quatro vitórias consecutivas, numa altura em que a jovem equipa dos leões já não está em zona de descida ou playoff. A questão é que a formação orientada por Luís Martins pode regressar a terrenos perigosos caso não leve a melhor na receção de hoje ao Freamunde, adversário direto na luta pela permanência.

A verdade é que, nesta altura, os leões são a equipa em melhor forma da 2ª Liga, com os mesmos três triunfos seguidos que o U. Madeira alcançou. Mas esse póquer de vitórias teima em não aparecer desde abril do ano passado, altura em que o Sporting B superou Chaves (2-0), Gil Vicente (2-0), Ac. Viseu (2-1) e Benfica B (2-1). O problema é que, após essa sequência, a equipa verde e branca somou apenas um triunfo nos... 12 encontros seguintes. Já a melhor série aconteceu por duas vezes em 2012/13, com cinco sucessos seguidos.

Confiança a norte No Freamunde, Diogo Ramos foi o porta-voz da ambição dos nortenhos. "Só a vitória nos interessa para sair da zona de descida. O Sporting B tem jovens habituados a ganhar mais vezes do que perder e, por isso, sentirão uma pressão diferente da que nós sentimos", afirmou o avançado.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e José Santos