A fechar as contas dos três grandes, Luís Godinho foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar a receção do Benfica ao Feirense. Será o segundo encontro dos encarnados em que o juiz da AF Évora estará envolvido, após ser o vídeo-árbitro diante do Marítimo. Na Luz, as funções de VAR ficam para Carlos Xistra.



NOMEAÇÕES PARA A 10.ª JORNADA



Benfica-Feirense - Árbitro: Luís Godinho; VAR: Carlos Xistra

Rio Ave-Sporting - Árbitro: Jorge Sousa; VAR: João Capela

Marítimo-Tondela - Árbitro: Hélder Malheiro; VAR: Rui Costa

Belenenses-Moreirense - Árbitro: João Pinheiro; VAR: Manuel Oliveira

Boavista-FC Porto - Árbitro: Hugo Miguel; VAR: Tiago Martins

Sp. Braga-Chaves - Árbitro: Bruno Esteves; VAR: Vasco Santos

P. Ferreira-Estoril - Árbitro: Fábio Veríssimo; VAR: Bruno Paixão

Aves-V. Guimarães - Árbitro: Luís Ferreira; VAR: Gonçalo Martins

Hugo Miguel vai apitar o dérbi da Invicta, entre FC Porto e Boavista, um dos jogos de destaque da 10.ª jornada da Liga. O árbitro internacional, da AF Lisboa, vai apitar os dragões pela segunda vez esta temporada (FC Porto-Estoril foi o outro jogo), além de ter sido o vídeo-árbitro em outras duas ocasiões (na receção ao Chaves e no clássico de Alvalade). Para este duelo, Hugo Miguel terá Tiago Martins como VAR.Já a visita do Sporting a Vila do Conde estará a cargo de Jorge Sousa, o árbitro com melhor classificação em Portugal na época passada. O juiz da AF Porto será árbitro principal num jogo dos leões pela primeira vez esta temporada, enquanto João Capela será o vídeo-árbitro.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto