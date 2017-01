O avançado Hugo Seco, de 28 anos, está de regresso a Portugal para rubricar um contrato com o Feirense válido até ao final desta temporada, estando a oficialização desse acordo apenas dependente da rescisão de contrato com os búlgaros do Cherno More, para onde se transferiu no final da época passada.

Trata-se da terceira aposta do Feirense neste mercado de inverno, consumadas que estão as transferências do cabo-verdiano Babanco e do brasileiro Edson Farias, dupla que também se encontrava a jogar no estrangeiro, mas que tem experiência acumulada na 1ª Liga.

Aliás, o profundo conhecimento destes três jogadores das exigências do nosso campeonato terá mesmo sido o fator determinante para o aval do técnico Nuno Manta, dentro das necessidades que identificou para realizar uma boa segunda volta da competição. Versatilidade Hugo Seco é um avançado móvel, que tanto pode desempenhar funções nos corredores como no eixo. Trata-se de um produto das camadas de formação da Académica que maturou o seu potencial em vários clubes de escalões secundários antes de regressar à casa-mãe. Pela Briosa realizou 43 partidas e apontou um golo na 1ª Liga entre 2014 e 2016. Uma visibilidade que lhe abriu uma oportunidade de dar continuidade à carreira no Cherno More, onde acumulou 18 jogos, sempre a titular, e com dois golos obtidos no atual 4º classificado do campeonato búlgaro.

Autores: Pedro Malacó e Ricardo Vasconcelos