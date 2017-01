Hugo Seco será oficializado como reforço do Feirense nas próximas horas. A rescisão contratual com os búlgaros do Cherno More ficou hoje concluída, deixando o extremo livre para assinar um contrato de uma época e meia com o clube de Santa Maria da Feira.Tal comonoticiou em tempo oportuno, Hugo Seco era um desejo do técnico Nuno Manta para reforçar o ataque, mas o, de 28 anos, com o Cherno More, equipa que representou na primeira metade da temporada, após a saída da Académica. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o regresso a Portugal era a vontade de Seco, que tinha outras opções em carteira. O Belenenses, por exemplo, chegou mesmo a ser uma forte possibilidade para o extremo, mas as exigências do clube búlgaro, que numa primeira fase pretendia ser recompensado financeiramente, acabaram por deitar por terra a transferência.Depois do uma longa maratona negocial, Hugo Seco chegou a acordo para a rescisão, podendo assim decidir o futuro como jogador livre. O Feirense é agora o novo desafio do jogador, que na Bulgária apontou dois golos em 18 jogos.

Autor: Fábio Aguiar