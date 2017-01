O Feirense oficializou esta terça-feira Hugo Seco como reforço. O extremo, de 28 anos, diz-se bastante feliz por regressar a Portugal e que está preparado para ajudar a equipa de Nuno Manta a alcançar os objetivos, que passam pela manutenção na Liga NOS."Estou extremamente feliz por regressar a Portugal e por representar um clube como o Feirense, que é um histórico do futebol português. Estou preparado para ajudar a equipa e acredito que serei mais um a remar para o mesmo lado ajudando a alcançar os seus objetivos, que são a manutenção", afirmou o jogador, citado no site do clube.