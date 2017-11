Hugo Viana abandonou ontem o cargo de diretor desportivo da Belenenses SAD, que ocupava desde o início da temporada, alegando motivos pessoais para a sua saída. O antigo internacional português substituíra no cargo José Luís, entretanto promovido a diretor geral da SAD do Restelo.Desconhece-se, até ao momento, se o divórcio foi alcançado por mútuo acordo e é mesmo possível que nas próximas horas, os azuis divulguem mais pormenores sobre uma situação que deixa o Belenenses sem diretor desportivo. Como futebolista, Hugo Viana notabilizou-se com as cores de Sporting e Sp. Braga, tendo representado a Seleção Nacional.

Autor: André Ferreira