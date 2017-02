Uma equipa do Farense sem nenhum dos titulares do último jogo do Campeonato de Portugal (foram chamados apenas os suplentes frente ao Operário e os não convocados, aos quais se juntaram alguns juniores) perdeu esta terça-feira, por 1-2, com os ingleses do Hull City, equipa do primeiro escalão de Inglaterra orientada pelo português Marco Silva que se esncontra a estagiar no Cascade Resort, em Lagos.O ensaio decorreu à porta fechada - a exemplo do sucedido com as várias sessões de treino realizadas pelos britânicos desde a sua chegada, no passado dia 15 - e o Farense colocou-se na frente do marcador, por Jorginho, mas o Hull City empatou ainda antes do intervalo e chegou à vantagem no segundo tempo.

A equipa de Marco Silva despede-se do Algarve na quarta-feira, regressando a Inglaterra. O Hull City é 18.º classificado da Premier League e recebe no próximo sábado o Burnley.

Autor: Armando Alves