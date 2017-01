Continuar a ler

Na quarta-feira, Marco van Basten, atual diretor-técnico da FIFA, defendeu uma verdadeira revolução no futebol, sugerindo que se termine com os foras-de-jogo, ou com os cartões amarelos, substituídos por penalizações temporárias.Humberto Coelho disse não conhecer as propostas de Van Basten, mas reiterou a ideia de que o final do fora-de-jogo fará com que o futebol fique a perder: "perdia espetáculo, com um atacante junto a uma baliza e outro na outra, é preciso pensar melhor".O antigo central benfiquista reconhece, porém, que é preciso modernizar o futebol, com medidas que melhorem o espetáculo e a transparência do jogo, que serão benéficas não só para o jogo, mas para os espetadores.Em entrevista ao 'Sport Bild', Van Basten falou em várias medidas, nas quais a possibilidade de existirem mais substituições, mas também da introdução de um shoot-out, com os jogadores a terem cerca de oito segundos para marcar golo, isolados perante o guarda-redes, que não pode sair da grande área.Outro assunto abordado por Humberto Coelho, em sintonia com a FPF, é o acordo que existe com a intenção da FIFA em alargar o, a partir de 2026."A FPF já fez um comunicado, estamos de acordo, vamos ver agora. Há muitos anos para testar, para ver a evolução da situação, estou de acordo, como está a própria Federação", salientou Humberto Coelho.