Aos sete minutos, a turma da Ribeira Grande, nos Açores, viu anulado um golo por a bola ter ultrapassado a linha lateral, na sequência de um cruzamento de Rafa do qual que resultou o cabeceamento de Paulo César para o fundo da baliza adversária, com a ajuda do poste esquerdo.



No minuto seguinte, Michael Quintanilha entrou nas costas do central Bertrande na grande área e desviou à saída de Imerson para golo numa altura de equilíbrio na partida.



Aos 11 minutos, após um cruzamento da esquerda de Ballack, Hugo Firmino falhou o desvio, para dois minutos após Paulo Tavares bater um livre em posição frontal com o guarda-redes do Ideal a sacudir para, na recarga, Hugo Firmino cabecear por cima.



Aos 27 minutos, a turma visitante voltou aos golos quando, após um livre na direita do seu ataque, batido ao segundo poste, William Rocha surgiu solitário a encostar para o segundo golo da formação de Almada.



A equipa comandada por Bruno Ribeiro apontou o terceiro tento aos 34 minutos, por Hugo Firmino, após um central falhar o passe na saída da grande área, entregando a bola ao adversário. Firmino surgiu no espaço vazio do central e picou a bola sobre o Imerson.



Aos 40 minutos, os visitantes chegaram ao quarto golo depois de um passe de Firmino para Ballack que ultrapassou o defesa e bateu, de novo, Imerson.



Na segunda parte da partida, em que foram criadas poucas oportunidades de golo, e com a turma visitante a controlar o jogo, o Ideal chegou ao tento de honra, depois de um remate de Hugo Santos que Hélder Arruda confirmou em cima da linha.



Jogo realizado no Estádio Municipal da Ribeira Grande



Sporting Ideal - Cova da Piedade: 1-4.



Ao intervalo: 0-4.



Marcadores:



0-1, Michael Quintanilha, 8 minutos.



0-2-, William Rocha, 27.



0-3, Hugo Firmino, 34.



0-4, Ballack, 40.



1-4, Hélder Arruda, 82.



Equipas:



Sporting Ideal: Imerson, Paulo Dinarte, Bertrande, Xexé (José Eduardo, 46), Grilo, Artur, Diogo Pires, Rafa, Hugo Santos, Hélder Arruda e Paulo César (João Pedro, 70).



(Suplentes: Nuno Vieira, Tiago Correia, Filipe, China, João Pedro, Nuno Laró, José Eduardo).



Treinador: Luís Roquete.



Cova da Piedade: Pedro Alves, Wiliam Soares, Evaldo Fabiano, Sampaio, Nelson Semedo. Hugo Firmino, Lima Pereira, Ballack (Robson, 75), Michael Quintanilha (Chu Wang, 68), Paulo Tavares (Pedro Carneiro (60) e Wiiliam Rocha.



(Suplentes: Francisco Anacova, Chu Wans, Wilson Januário, Robson, Pedro Carneiro, Marconi Mané, Rafael Floro).



Treinador: Bruno Ribeiro.



Árbitro: Sérgio Piscarreta (AF Algarve)



Ação disciplinar: cartão amarelo para Quintanilha (15), Xexé (25) e Rafa (49)



O Cova da Piedade, da 2.ª Liga, apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao golear no terreno do Sporting Ideal, do Campeonato de Portugal, por 4-1, em jogo da quarta eliminatória.Num jogo em que venceu a objetividade e capacidade de concretização do conjunto da Cova da Piedade, do segundo escalão, a turma da casa nunca abdicou do ataque, mas sem conseguir materializar os ataques realizados.

Autor: Lusa