"Sinto-me bem no Boavista e fico muito contente de poder fazer parte desta família e ter a oportunidade de ajudar este grande clube a voltar para o lugar que merece", destacou Idris em entrevista ao site axadrezado.



"O melhor para mim é sentir que os boavisteiros estão orgulhosos de nós. Com todas as dificuldades que temos, sentimos que os nossos adversários têm respeito pelo nosso clube", disse ainda Idris, concluindo: "A nova época não vai mudar muito em relação às outras. Vamos continuar a querer mais e melhor. Se podemos estar no primeiro lugar não nos vamos conformar com o segundo."

Idris faz um balanço positivo da época "muito bem conseguida", mas o capitão do Boavista foi de férias com a sensação de que a equipa ainda poderia ter "conseguido lugares mais cimeiros", isto apesar de um 9º lugar final que representa a melhor classificação da última década.O trinco dos axadrezados foi de férias com a sensação do dever cumprido, considerando que esteve "melhor esta época comparando com as anteriores".

Autores: A.M.