O plantel do Belenenses continua a preparar a deslocação a Arouca, amanhã às 20 horas, jogo no qual vai tentar igualar o seu melhor ciclo na Liga NOS 2016/17.

Sem derrotas nos últimos quatro jogos – o último desaire aconteceu na receção ao V. Setúbal (1-2) na 18ª jornada –, os azuis seguem com uma vitória e três empates. Ou seja, se não perderem nesta ronda, ficam com cinco jogos consecutivos a pontuar, igualando assim a melhor marca neste campeonato: entre a 2ª a 6ª jornadas somaram duas vitórias e três empates.

Outro aliciante para este jogo é o facto de um triunfo permitir ultrapassar o adversário na classificação, além de valer a vantagem no confronto direto, depois do 1-1 no Estádio do Restelo.

Rosell e Diogo Viana continuam em dúvida e a sua utilização vai depender do treino de hoje. No final da sessão, o técnico Quim Machado fará a antevisão do duelo com o Arouca.