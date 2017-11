Continuar a ler

O passado, o presente e o futuro do scouting, A visão de um intermediário, Tecnologia ao serviço da observação, O investimento no scouting, Caracterização dos diferentes mercados e O desenvolvimento do talento são os temas em discussão."Esta é uma rara oportunidade de networking e de troca de experiencias com algumas figuras presentes no cenário futebolístico nacional e internacional", defende a organização, a cargo da Quest -- Sport Solutions, projeto ligado à formação no desporto.Daniel Barreira (Scout no FC Barcelona), José Boto (Chief Scout no Benfica), Ruben Jongkind (Diretor de Desenvolvimento de Talentos na Cruyff Football), Pedro Alves (Chief Scout no SC Braga), Nuno Félix (Ex-Scout do FC Colonia), Everson Rocha (Analista de Mercado do Clube Atlético Paranaense), André Geraldes (Team Manager & Diretor no Sporting Clube Portugal SAD) e Miguel Ribeiro (Diretor Desportivo no Rio Ave Futebol Clube) são os restantes oradores.A primeira edição do Congresso Mundial de Prospetores de futebol decorreu em 2014, também em Vila Nova de Gaia, e contou, entre outros, com a presenção dos ex-internacionais portugueses Vítor Baía, Nuno Gomes, Beto e Costinha.