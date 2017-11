O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai passar a disponibilizar as imagens do vídeo-árbitro, para que as mesmas possam ser utilizadas, em direto, pelas televisões que transmitem os jogos - em situações em que existe revisão de lances no relvado."Trata-se de algo que já estava previsto", explicou Ana Raquel Brochado ao site da FPF. Segundo a porta-voz do CA, "as televisões poderão mostrar imagens do trabalho do vídeo-árbitro nos momentos em que o árbitro procede a uma revisão no relvado". Esta é uma prática que "já acontece a nível internacional nos países que estão inseridos no projeto vídeo-árbitro", acrescentou.Ana Raquel Brochado lembra que nesta altura "também já é disponibilizado às televisões o sinal de output com as imagens que o árbitro vê quando se dirige à zona de revisão".