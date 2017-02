Continuar a ler

"Augusto Inácio expulso na Taça da Liga a uma quinta-feira na Vila da Feira [referindo-se ao jogo dia 01 de dezembro que Moreirense venceu por 2-1]. Domingo, tínhamos jogo com o Nacional e cumpri um jogo [de suspensão] independentemente de sair o castigo porque só podiam reunir-se na terça-feira [seguinte]. Mas na quinta-feira [26 de janeiro], no Benfica-Moreirense [3-1 para os Cónegos], o Rui Vitória é expulso e reuniram-se logo na sexta-feira", descreveu.No caso do treinador do Moreirense, o castigo acabou por ser o pagamento de 300 euros e nenhum dia de suspensão, pelo que Inácio disse ter ficado fora do banco do Moreirense por "ingenuidade".O técnico questionou a igualdade de tratamento do CD, procurando garantir que estava a fazer estes comentários para se sentir "aliviado" e não por estar em causa o Benfica."Então só se reúnem na terça-feira no meu caso, então porque é que não se reuniram também no caso do Rui Vitória na terça-feira? Eu pergunto se é justo e se esta diferença de tratamentos é igual para todos? Não se trata de ser o Benfica. Fosse o FC Porto ou o Sporting, tem de ser igual para todos e não foi. Daí a minha tristeza e a minha revolta", disse Inácio.O Moreirense, 14.º classificado com 17 pontos e que no domingo conquistou a Taça da Liga, ao vencer o Sp. Braga na final (1-0), recebe quinta-feira pelas 19H o Feirense, que segue um lugar acima e com apenas mais um ponto.